Incidente sulla Bussentina, 19enne perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada

Paura sulla strada statale Bussentina, in direzione Caselle in Pittari dove ieri sera un 19enne originario di Roccagloriosa, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il ragazzo ha perso il controllo dell’auto, una Opel Corsa, poco dopo una galleria, finendo fuori strada e cappottandosi su un lato.



L’impatto, anche se violento, non ha causato gravi conseguenze per il conducente, le cui condizioni, fortunatamente, non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul posto tempestivo è stato l’intervento di una autoambulanza del 118 del Servizio Pubblico New Geo, che ha trasportato il giovane al pronto soccorso dell’ospedale di Sapri, mentre per i rilievi del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Vibonati, guidati dal Maresciallo Francesco Barile che si occuperanno della ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.