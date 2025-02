Scontro in A2 a Battipaglia: 7 persone ferite. Due sono gravi

Incidente stradale questo pomeriggio poco prima delle 17:00, all’altezza dello svincolo autostradale dell’A2 del Mediterraneo di Battipaglia Per cause da accertare, lo scontro è avvenuto tra quattro automobili. Coinvolte 7 persone, di cui 2 estratte dai Vigili del Fuoco allertati dalla Polizia Stradale, in condizioni gravi e con numerose fratture. Affidati alle cure del 118 i malcapitati sono stati trasportati con urgenza in ospedale. I caschi rossi hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture per permettere la riapertura della strada.