Furto in abitazione in località Taverna di Ferrigno a Padula: indagini in corso

La scorsa notte ha visto l’ennesimo furto in abitazione a Padula Scalo, un episodio che si inserisce in una serie di crimini simili verificatisi negli ultimi giorni nella zona. I residenti sono sempre più preoccupati per la sicurezza, con un numero crescente di furti che sta sconvolgendo la tranquillità di una località finora ritenuta sicura.

L’episodio si è verificato in una delle abitazioni in località Taverna di Ferrigno, quando i ladri hanno forzato l’ingresso e si sono introdotti nell’appartamento, sottraendo beni ancora da identificare. I proprietari, assenti al momento del furto, hanno scoperto l’accaduto solo al rientro, quando hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Al momento non è chiaro cosa sia stato rubato, ma si ipotizza che possa trattarsi di oggetti facilmente trasportabili, denaro contante e gioielli preziosi.

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto attraverso le telecamere di sicurezza e le testimonianze dei vicini. Al momento, non ci sono notizie ufficiali sul bottino o sui sospetti, ma le indagini sono in pieno corso.