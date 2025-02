Incidente a Montesano Scalo: un’auto si ribalta in un fosso vicino ai binari della vecchia ferrovia

Questo pomeriggio, a Montesano Scalo, un incidente stradale ha coinvolto un’autovettura che si è ribaltata in un fosso situato nei pressi di un ponticello diroccato. Il tratto in questione si trova lungo un percorso che un tempo ospitava i binari della vecchia ferrovia, oggi dismessa, ma ancora visibile nella zona.

Secondo quanto ricostruito dai primi testimoni, l’automobile stava percorrendo una strada poco frequentata quando, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo per ribaltarsi nel fossato sottostante. Il punto in cui è avvenuto l’incidente è particolarmente pericoloso, non solo per il terreno accidentato ma anche per la presenza del ponticello in stato di degrado che attraversa l’area, un’importante struttura che necessita di interventi urgenti.

Sul posto il carroattrezzi per rimuovere il veicolo dal fosso e mettere in sicurezza l’area. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le cause del ribaltamento, mentre la zona è stata messa in sicurezza per evitare ulteriori incidenti