Brienza, donna ustionata da un ritorno di fiamma

Un incidente domestico ha rischiato di trasformarsi in tragedia, ma fortunatamente le conseguenze non sono state gravi.

L’episodio è avvenuto questo pomeriggio a Brienza, dove una donna, ha riportato ustioni di primo e secondo grado, dopo aver utilizzato alcol puro per accendere il fuoco di casa, forse nel tentativo di ravvivarne la fiamma.

Il liquido infiammabile, ha immediatamente innescato la reazione pericolosa, provocando un improvviso ritorno di fiamma che ha colpito la signora in pieno volto.

Subito soccorsa dai presenti, la donna è stata trasportata dall’eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza, per le cure del caso. Fortunatamente, le ustioni riportate non sarebbero gravi e la signora non sarebbe in pericolo di vita.