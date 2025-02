Limitazioni al transito per il passaggio di un trasporto eccezionale sulla A2 del Mediterraneo

Per consentire il passaggio di un trasporto eccezionale lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”‘”, si rendono necessarie delle limitazioni al transito, in orario notturno, in provincia di Salerno.

Il convoglio, lungo 82,76 metri, largo 4,80 metri e con un peso di 410,86 tonnellate, trasporterà un trasformatore destinato alla sottostazione elettrica TERNA a Montecorvino. Le operazioni di monitoraggio delle strutture autostradali si concentreranno nel tratto compreso tra gli svincoli di Baronissi e Battipaglia.

Nel tratto compreso tra il km 1,800 e il km 12,800, dalle ore 23:00 di questa sera alle ore 04:00 di domani, si registreranno rallentamenti, con la presenza di Safety Car e blocchi temporanei del traffico in prossimità dei viadotti strumentalizzati oggetto di operazioni di monitoraggio, tra l’area di servizio Salerno Ovest e lo svincolo di Battipaglia.

Inoltre, saranno attive chiusure temporanee degli ingressi in A2 per gli svincoli di San Mango Piemonte, Pontecagnano Nord, Montecorvino Pugliano e Battipaglia, in funzione del passaggio del convoglio in carreggiata Sud.

Si invita la cittadinanza e gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare il proprio viaggio tenendo conto di queste limitazioni temporanee.