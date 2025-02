Salerno, la Madonna di Lourdes arriva in elicottero a Piazza della Libertà

La statua itinerante della Madonna di Lourdes, venerata da secoli a Salerno e in tutta la provincia, è arrivata in elicottero a Piazza della Libertà. Dopo l’atterraggio, il bianco simulacro è stato accolto dall’arcivescovo Andrea Bellandi e da centinaia di fedeli. L’immagine sacra è stata poi accompagnata in processione, alla luce delle fiaccole, lungo le strade del centro storico fino alla chiesa di San Lorenzo Martire, guidata da don Luigi Aversa.

«Dopo la presenza a Roma, per l’inizio del Giubileo, della statua della Madonna della Speranza di Battipaglia – ha spiegato monsignor Bellandi – l’arrivo della Madonna di Lourdes è un’altra occasione per metterci sotto la protezione di Maria in questo tempo giubilare”.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Salerno e della società di trasporto “Alidaunia”. L’evento è stato curato dalla Pia Unione “Amasi”, un’associazione mariana fondata l’11 settembre 1979 da Alfonso Accardi e da altri diciotto cofondatori, con l’obiettivo di promuovere il culto della Madonna e offrire assistenza spirituale e materiale agli ammalati.