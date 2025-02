Strada chiusa per pericolo frana a Sicignano: ignoti tolgono la segnaletica e la attraversano. L’indignazione del sindaco

Ieri, il Comune di Sicignano degli Alburni informava la cittadinanza della decisione da parte della Provincia di Salerno di disporre la chiusura totale della strada provinciale 36/a di Sicignano Scalo. La decisione, arrivata con un’ordinanza da parte del dirigente del settore viabilità della Provincia di Salerno, era stata presa per garantire i lavori di messa in sicurezza del tratto di strada, soggetto a un possibile pericolo di frana dell’intera carreggiata.

Sebbene, in un primo momento fosse previsto il senso unico alternato, si era poi proceduti a chiudere totalmente il tratto di strada a tutti gli autoveicoli per consentire lo svolgimento dei lavori, nella massima sicurezza e nel minor tempo possibile, riaprendo la strada il giorno 28 febbraio. Poche ore dopo la decisione di chiudere la strada, la segnaletica di divieto è stata distrutta da ignoti che l’hanno quindi attraversata sprezzanti del pericolo.

Un gesto di di inciviltà, come ha sottolineato il Sindaco di Sicignano, Giacomo Orco, che sui suoi canali social ha condiviso le foto e un messaggio di sgomento in cui condanna il vile gesto: “ Oggi, sulla Strada Provinciale 36, si stanno effettuando dei lavori importanti e urgenti che hanno come unico scopo, migliorare e mettere in sicurezza una frana importante, ha scritto il Sindaco, se non si capisce tutto questo, allora siamo messi male. Vorrei sapere chi è stato, vorrei parlargli e dirgli quanto abbiamo insistito per fare con urgenza questo lavoro. Grazie per la comprensione, grazie a chi ci sta vicino e capisce il lavoro, quotidiano, che stiamo portando avanti in questo Comune”, conclude il Sindaco nel suo post.