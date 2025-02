A Lagonegro un nuovo asilo nido grazie ai fondi PNRR

La città di Lagonegro vedrà, a breve, la realizzazione di un secondo asilo nido, che sorgerà in via delle Margherite, lungo Corso Umberto I. Sono stati, infatti, consegnati alla ditta esecutrice i lavori per la realizzazione di una nuova struttura mediante un interessante intervento di riqualificazione dell’area che prevede la demolizione del vecchio Mattatoio comunale.

Una struttura nuova, moderna e funzionale ma anche sicura e bella, pensata per offrire ai più piccoli un ambiente sereno in cui crescere.

Con questo nuovo asilo nido, progettato per ospitare 20 bambini dai 3 mesi ai 3 anni, si aumenterà sensibilmente la dotazione dei posti riservati ai servizi per l’infanzia, passando dagli attuali 28 posti, dell’asilo nido di via Dragonara, ai 58 posti che saranno disponibili una volta ultimata la struttura.

I lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale sono stati finanziati per un importo di 480.000,00 euro, a valere sul PNRR, nell’ambito del nuovo Piano asili nido. Il Comune di Lagonegro è stato abile ad intercettare questi fondi del PNRR per incrementare l’offerta formativa da destinare a tutte le famiglie del territorio. Secondo quanto riferito dal primo cittadino di Lagonegro, Salvatore Falabella, il progetto è stato sviluppato grazie alla cooperazione tra il progettista e l’Ufficio Tecnico Comunale.