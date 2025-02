Un tragico incidente a Maiori e un cadavere rinvenuto a Nocera Inferiore: due drammi consumatisi in poche ore

Un tragico bilancio si è registrato nelle scorse ore a causa di un incidente a Maiori che ha causato la morte di un uomo di 73 anni, mentre a Nocera Inferiore è stato trovato senza vita un uomo di 64 anni che pare sia morto per cause “naturali”.

Riguardo il tragico incidente avvenuto al Valico di Chiunzi, i carabinieri della stazione di Maiori, coordinati dal capitano Alessandro Bonsignore e dal luogotenente Giuseppe Loria, hanno accertato le dinamiche del sinistro secondo cui il 73enne avrebbe perso la vita mentre camminava sul ciglio della strada investito poi da un’autovettura. Secondo i primi accertamenti alla guida dell’auto, un’utilitaria Fiat vi era un ragazzo di 23 anni residente nella zona dell’Agro.

A Nocera Inferiore, è stato invece rinvenuto, nelle scorse ore, un cadavere in una zona rurale di periferia lontano dai centri abitati. La salma è riconducibile ad un muratore di 64 anni di nazionalità russa. Secondo i primi elementi raccolti dai carabinieri si tratterebbe di “morte naturale”, ma è stato predisposto l’esame autoptico dalla Procura per fugare ogni dubbio. Sul corpo dell’uomo non sono state rilevate ferite ed è per questo che è stata esclusa una morte violenta.