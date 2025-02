Accusato di atti osceni su autobus a Matera: arrestato un giovane di 24 anni

Un giovane di 24 anni è stato arrestato in flagranza di reato a Matera con l’accusa di aver commesso atti osceni su un autobus pubblico, su cui si trovavano anche dei minorenni. L’episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, ha suscitato grande preoccupazione e un po’ di timore tra i passeggeri presenti nel veicolo pubblico e ha portato immediatamente all’intervento della Polizia.

L’allarme è scattato quando il controllore del servizio di trasporto urbano ha notato il comportamento inappropriato del giovane e ha prontamente allertato la Sala operativa dei Carabinieri. Sia i militari che gli agenti della Questura, che hanno risposto tempestivamente alla segnalazione, hanno intercettato il 24enne mentre si trovava ancora a bordo del mezzo pubblico, arrestandolo per atti osceni.

Il giovane, di nazionalità pakistana ma regolarmente residente a Matera, è stato trasferito in questura per gli accertamenti del caso. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice per le indagini preliminari (GIP) ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori sviluppi delle indagini.