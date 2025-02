Alfieri firma “ufficialmente” le dimissioni da sindaco. In Provincia ipotesi Guzzo presidente fino al 2025

Franco Alfieri è ufficialmente ex sindaco di Capaccio Paestum. Dopo aver protocollato le proprie dimissioni nei giorni scorsi attraverso una comunicazione formale agli enti competenti, questa mattina Alfieri ha completato l’iter andando in prima persona in municipio per ratificare le dimissioni, spazzando via i dubbi del problema formale. E’ arrivato in municipio, suscitando curiosità e ricevendo applausi, accompagnato dalla Guardia di Finanza.

Per poter raggiungere la casa comunale ha dovuto, ovviamente, ricevere, l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, essendo ancora sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Se Capaccio Paestum tornerà al voto nella prossima primavera e sarà fino ad allora guidata da un commissario, futuro diverso per la Provincia. Alfieri è decaduto dalla carica di presidente e la scelta toccherà al Pd. L’attuale vice presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, facente funzione dall’arresto e quindi dalla sospensione dalla carica di Franco Alfieri, potrebbe rimanere in carica fino alla fine del 2025. Questa è una delle ipotesi e si valuta se se un consigliere provinciale che non è sindaco possa ricoprire il ruolo. Per quanto concerne il nodo politico sarà affrontato sabato mattina, a Palazzo Sant’Agostino, nel corso di una riunione del partito democratico.