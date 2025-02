Controlli dell’Ufficio Immigrazione di Salerno: tre cittadini irregolari rimpatriati

Nella giornata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno hanno completato una serie di operazioni che hanno portato al rimpatrio di tre cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale. I controlli hanno riguardato individui provenienti dal Marocco, che risultavano gravati da numerosi precedenti penali e già destinatari di provvedimenti di espulsione.

Il primo dei tre cittadini, un uomo di trentanove anni, aveva un lungo elenco di reati alle spalle, che comprendevano furto aggravato, lesioni, rissa, porto di armi o oggetti atti ad offendere, violenza sessuale, danneggiamento e minaccia a pubblico ufficiale, tra gli altri. Nonostante fosse stato già oggetto di provvedimenti di espulsione in passato, tra cui uno risalente al 2018, l’uomo non aveva ottemperato alle disposizioni, continuando a risiedere irregolarmente nel paese.

Un altro cittadino marocchino, di sessantadue anni, era già stato colpito da un provvedimento di espulsione nel 2020. Entrambi sono stati rimpatriati con un volo diretto da Roma Fiumicino a Casablanca.

Il terzo individuo, un uomo di quarantadue anni, anch’egli destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta – Pian del Lago, per il tempo strettamente necessario per la definizione delle procedure necessarie per l’effettivo rimpatrio.