Rapina a mano armata all’ufficio postale di Sarno: si cercano i malviventi

Ieri mattina, intorno alle ore 12, l’ufficio postale di Sarno, in pieno centro cittadino, è stato preso d’assalto. Tre persone con il volto coperto- come riporta “Il Mattino”- sono entrate e si sono fatte consegnare 2mila euro. La rapina, quasi certamente opera di professionisti, è avvenuta in circa 90 secondi. Dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza all’interno del locale si vede uno dei tre malviventi entrare dall’ingresso principale e aprire la porta secondaria per consentire l’ingresso ai due complici. Una volta all’interno, i rapinatori hanno minacciato i dipendenti utilizzando una pistola che, a quanto pare, è stata puntata contro il direttore per farsi consegnare i soldi. Si sospetta che all’esterno dell’ufficio postale vi fosse un quarto uomo rimasto in auto, una Alfa Romeo Stelvio, col motore accesso per garantire una fuga rapida.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e gli uomini del commissariato di polizia di Stato. Le indagini sono state affidate agli uomini dell’Arma, il Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, agli ordini del tenente colonnello Gianfranco Albanese. Si cerca di ricostruire l’accaduto attraverso i fotogrammi della rete di sorveglianza e le testimonianze di alcuni dipendenti. Dalle prime indiscrezioni pare che i tre rapinatori avessero un marcato accento campano. Non si tratta della prima volta che la sede centrale viene presa di mira dai rapinatori e, intanto, cresce la preoccupazione degli abitanti.