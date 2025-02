Successo per Terre del Bussento a Casa Sanremo: vetrina per il talento dei giovani e il territorio

La partecipazione del progetto Terre del Bussento alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, si è conclusa con grande successo, consolidando ancora una volta la sua presenza tra gli eventi collaterali dell’importante manifestazione. Per l’undicesimo anno consecutivo, Casa Sanremo ha rappresentato una vetrina privilegiata per il talento delle giovani generazioni, dando visibilità a un territorio ricco di storia, cultura e risorse naturali.

L’avventura di Terre del Bussento a Sanremo è iniziata con un’emozionante esibizione musicale. Domenica 9 febbraio, i ragazzi dell’IC Teodoro Gaza di San Giovanni a Piro hanno entusiasmato il pubblico con un concerto presso la Sala Writers di Casa Sanremo, offrendo un’intensa performance che ha catturato l’attenzione di tutti. Nei giorni successivi, gli studenti degli IIS Leonardo da Vinci di Sapri, dell’Alberghiero Ancel Keys di Castelnuovo Cilento e dell’Alberghiero Enzo Ferrari di Battipaglia hanno preso parte attivamente alle attività del Consorzio Gruppo Eventi, arricchendo la loro esperienza professionale e acquisendo una formazione pratica di grande valore in un contesto internazionale.

Non è mancato il riconoscimento del talento musicale degli studenti del Cilento, con l’Orchestra dell’IIS Carlo Pisacane di Sapri che, il 13 febbraio, si è esibita nella suggestiva Sala Underground di Casa Sanremo, raccogliendo applausi e apprezzamenti da parte di un pubblico internazionale.

Oltre a mettere in luce il talento musicale, Terre del Bussento ha avuto ampio spazio anche per la promozione del territorio. Uno degli appuntamenti clou è stato il programma “L’Italia in Vetrina – Terre del Bussento”, condotto dalla giornalista Grazia Serra, che ha ospitato in studio Maria Martino, responsabile della comunicazione del progetto, e Corrado Limongi, dirigente scolastico. Questo spazio ha rappresentato un’occasione imperdibile per raccontare le tradizioni e le risorse del Cilento, portando alla luce le peculiarità che rendono unico il territorio.

Anche la partecipazione al talk show “Buongiorno Sanremo” ha avuto grande rilevanza. Il programma, condotto da Savino Zaba, ha visto protagonisti Maria Concetta Martino e il giornalista Francesco Lombardi, che hanno avuto l’opportunità di raccontare il valore del progetto e le sue iniziative.

Il momento culminante della partecipazione è stato la cerimonia di assegnazione del Premio Terre del Bussento – Winter Edition, conferito quest’anno alla giornalista Antonella Grippo, in riconoscimento del suo impegno e della sua professionalità nel campo dell’informazione.

In occasione dell’evento, è stato distribuito un innovativo magazine che ha raccontato le meraviglie naturali, storiche ed enogastronomiche delle Terre del Bussento. Un’ottima occasione per far conoscere il Cilento a un pubblico sempre più vasto, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Il magazine è stato distribuito tra i visitatori e gli artisti di Casa Sanremo, suscitando interesse e curiosità e contribuendo a far conoscere il territorio a nuovi spettatori.

Il progetto Terre del Bussento ha beneficiato del sostegno delle istituzioni locali, con il patrocinio dei Comuni di Sapri, Morigerati e Tortorella, che hanno riconosciuto l’importanza della promozione territoriale e culturale attraverso iniziative come questa.

Matteo Martino, presidente dell’Associazione Terre del Bussento, ha commentato con soddisfazione i risultati ottenuti, esprimendo gratitudine verso coloro che hanno sostenuto il progetto: “La nostra missione è sempre stata quella di creare opportunità di crescita del territorio e delle nuove generazioni, e Casa Sanremo è il palcoscenico perfetto per farlo. – ha dichiarato – Ringraziamo tutte le persone che hanno creduto in questo progetto, i dirigenti scolastici e i professori che hanno accompagnato i ragazzi. Un particolare ringraziamento a Vincenzo Russolillo, figlio delle nostre terre, presidente del Consorzio Gruppo Eventi, che permette, amichevolmente, da sempre, le nostre attività sanremesi. Grazie agli studenti, che hanno dato il massimo, e agli sponsor.”

Anche Vincenzo Russolillo ha sottolineato l'importanza della collaborazione con Terre del Bussento, definendo il progetto uno degli elementi fondamentali di Casa Sanremo. "Ho un legame molto forte con Matteo Martino e la squadra di Terre del Bussento,- spiega Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo – perché rappresentano un sistema organizzato e funzionale, che fa promozione del territorio con amore e affetto. Terre del Bussento è ormai uno degli elementi fondanti di Casa Sanremo, un elemento su cui si basano molti appuntamenti del nostro percorso. L'amicizia con Matteo è forte e indissolubile. Abbiamo voglia di continuare a lavorare, di portare avanti quello che abbiamo sempre fatto in questi anni, mettendo al centro la collaborazione e il bene reciproco"

Il prossimo appuntamento con Terre del Bussento sarà alla BMT di Napoli nel mese di marzo, come sottolineato da Matteo Martino, presidente dell’Associazione Terre del Bussento, un’occasione ulteriore per continuare a promuovere il Cilento e le sue eccellenze a livello nazionale e internazionale.