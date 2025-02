Un uomo ha tentato nelle prime ore del mattino una rapina al distributore di benzina di Sant’Angelo a Fasanella. L’uomo sarebbe stato armato di pistola e avrebbe tentato così di rapinare la proprietaria del distributore che ha da subito allertato i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo a Fasanella.

Un tentativo che è stato prontamente risolto in pochissimo tempo. Dopo l’intervento dei Carabinieri l’uomo è stato condotto in caserma per procedere al fermo. Si indaga.