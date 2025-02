Auto in fiamme nella notte a Padula. Probabile corto circuito

Paura questa notte a Padula dove, a causa con ogni probabilità di un corto circuito, un fuoristrada è andato in fiamme. Il mezzo è bruciato in località San Francesco. Immediato l’arrivo sul posto da parte dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina e dei carabinieri.

I caschi rossi hanno provveduto a spegnere le fiamme anche se, purtroppo, il veicolo è stato completamente distrutto. I militari della Compagnia di Sala Consilina hanno provveduto a tutti gli accertamenti del caso. L’ipotesi più plausibile, anche se ci sono ulteriori accertamenti in corso, sembra essere un corto circuito. Non si sono registrati, per fortuna, feriti o altri veicoli danneggiati dalle fiamme.