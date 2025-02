Aggredirono due fratelli, tre persone arrestate ad Angri per tentato omicidio

Tre persone sono accusate di tentato omicidio in concorso, arrestate ad Angri dai carabinieri della Tenenza di Scafati. Secondo l’accusa hanno aggredito e ferito gravemente due persone nell’ottobre del 2022 nei pressi di un distributore automatico in via Pagano Scafati. Si tratta di un 30 enne e due 21 enni di Angri ai quali su richiesta della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore i militari dell’arma che hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli “arresti domiciliari”.

I tre sono indagati per “tentato omicidio, in concorso” perché ritenuti i potenziali aggressori di due fratelli di Boscoreale. Le indagini degli inquirenti hanno permesso anche attraverso le immagini restituite dalle telecamere di videosorveglianza della zona di identificare le tre persone di Angri. Armati di un coltello gli indagati dopo una lite avevano provocato il ferimento di uno dei fratelli vittime della lite che sanguinante aveva fatto ricorso alle cure dei sanitari all’ospedale di Castellammare di Stabia.

Il 30 enne e i due 21enni di Angri secondo quanto emerso dalle indagini avrebbero aggredito i due fratelli presso un distributore di bevande in via Pagano per precedenti dissapori.