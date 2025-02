Il 6 aprile si voterà il nuovo presidente della Provincia per sostituire Franco Alfieri

Le elezioni per il presidente della Provincia di Salerno sono in programma il 6 aprile. Il Presidente facente funzioni, Giovanni Guzzo, ha firmato questa mattina il decreto che ufficializza la data delle prossime elezioni per la presidenza della Provincia. Il voto, con metodo indiretto, si terrà domenica 6 aprile

L’appuntamento elettorale sarà di fondamentale importanza per il rinnovo della guida provinciale, dopo le dimissioni di Franco Alfieri, che hanno aperto un nuovo scenario politico-amministrativo per l’ente. Come stabilito dalla normativa vigente, si tratterà di un’elezione di secondo livello, riservata esclusivamente agli amministratori locali del territorio.

“Ho convocato – dichiara il vice presidente Giovanni Guzzo – per domenica 6 aprile 2025 i comizi per l’elezione del Presidente della Provincia di Salerno. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Salerno, via Roma, n. 104, Salerno. Come prevede la legge i comizi elettorali vengono convocati entro il 40° giorno antecedente a quello della votazione e sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei 158 Comuni ricompresi nel territorio della nostra provincia in carica alla data delle elezioni.”

Il favorito sembra essere il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, nell’ottica di una scelta del Pd.