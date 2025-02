Italia-Ungheria under 18: affidata al talentuoso fischietto della sezione di Sala Consilina Bruno Tierno

Una designazione prestigiosa che ha rallegrato e inorgoglito la Sezione AIA di Sala Consilina in primis, e tutta la comunità sportiva dei territori valdianese e alburnino quella che ha per protagonista il giovane e talentuoso arbitro Bruno Tierno, chiamato a dirigere la partita amichevole tra l’Italia U18 e l’Ungheria U18. Il match avrà luogo mercoledì 26 febbraio sul rettangolo dello stadio “Alfredo Viviani” di Potenza alle ore 18:30.

Ventiquattrenne originario di Sant’Angelo a Fasanella, con una laurea in Giurisprudenza e un amore viscerale nei confronti del suo paese, il signor Tierno è stato scelto nella stagione 2019/2020 dalla UEFA in qualità di Talent UEFA Mentor & Talent. Nel 2021 è stato il fischietto della Finale del campionato di Eccellenza Real Acerrana- Calcio Pomigliano, mentre nel 2022 ha diretto la Finale Play Out del Campionato di Eccellenza tra Saviano e Virtus Avellino, oltre, sempre nello stesso anno, alla designazione della Finale Play Off di Promozione tra Capri e Solofra.

Nel 2023 è stata poi la volta della Semifinale di andata della Coppa Italia Dilettanti tra Cast Brescia e Certaldo. Attualmente appartenente all’organico degli arbitri di Serie D dove ha esordito durante la stagione sportiva 2022-2023, è sicuramente tra i giovani fiori all’occhiello del panorama arbitrale nostrano e non, per coerenza, spirito d’osservazione ed eleganza.