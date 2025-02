Premiati i vincitori del concorso “IncontrArti a Teggiano- Alla Tavola della Principessa Costanza”

Nella mattinata di domenica Teggiano si è immersa nuovamente nell’atmosfera de “Alla Tavola della Principessa Costanza”, la kermesse che con la sua storia quasi trentennale è tra le rievocazioni storiche più importanti d’Italia. Tra nobili dame e cavalieri, sbandieratori, musici e tamburine, e alla presenza del principe Antonello Sanseverino e della Principessa Costanza da Montefeltro, che si è tenuta la cerimonia di premiazione dei vincitori della prima edizione del concorso multimediale “IncontrArti a Teggiano” organizzato dalla Pro Loco Teggiano in collaborazione col Banco di Napoli.

Nel corso dell’evento, che si è svolto presso il complesso della SS.Pietà di Teggiano, non è mancato anche un momento per ricordare Angelo Amelio, giornalista, produttore e autore RAI di origini teggianesi, che è scomparso prematuramente a dicembre. I presenti hanno visionato tutti i video e le foto in concorso e hanno ascoltato la lettura, ad opera degli stessi autori, dei saggi giornalistici.

Tre i vincitori che hanno ricevuto un premio in denaro dal valore di 500 euro. Grado Anselmo Capozzoli ha vinto nella categoria “Fotografia” con lo scatto intitolato “Il Piccolo Principe”, Nicola Pascuzzi ha guadagnato il primo posto nella categoria “Video” con “L’Assalto” e Pasquale Sorrentino ha trionfato con il saggio giornalistico dal titolo “Il momento in cui diventa Costanza”. La giuria che ha decretato i vincitori era composta dal presidente della Pro Loco Teggiano, Biagio Matera, da Angelo Raffaele Marmo, co-direttore del Quotidiano Nazionale, Eduardo Scotti, giornalista de “La Repubblica”, Alessandra Barone, giornalista del Tg1 e Massimo Pica, stimato fotoreporter campano.