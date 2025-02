Questa sera Carmine annuncia le notizie di Italia2kidz

Italiaskidz, il telegiornale rivolto a bambini e ragazzi, torna, come ogni lunedì, anche stasera per dare a grandi e piccoli buone notizie che riguardano i territori di Campania e Basilicata. A condurre la puntata di oggi sarà il “giornalista” Carmine che ci parlerà di una borsa di studio promossa dalla Ragione Campania per aiutare le famiglie degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della regione che si trovano in situazioni di difficoltà economica con l’acquisto del materiale scolastico per i propri figli. Parleremo poi di cultura e di scuola con due contest che riguardano il mondo della poesia e quello della musica. Infine, come consueto in questo periodo, informazioni riguardanti la festa del momento, il Carnevale. Insieme vedremo un servizio sul Carnevale di Buonabitacolo, quest’anno dedicato ai personaggi dei Looney Tunes.

Appuntamento a stasera sul nostro canale televisivo o in diretta streaming sul nostro sito internet, www.italia2news.it. Per chi dovesse perderselo potrà guardare Italia2kidz in replica televisiva martedì alle 15:00 e mercoledì alle 17:00. Altra alternativa è il canale Youtube di Italia2News, che vi invitiamo a seguire, su cui verrà caricato, durante la giornata di martedì, il video del telegiornale per intero. Chiunque voglia segnalarci buone notizie può farlo scrivendo all’indirizzo email info@italia2news.it. Buona visione a tutti.