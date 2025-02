Lupi nel centro abitato di Sant’Arsenio: “Massima prudenza”

Il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, informa la cittadinanza che sono stati avvistati alcuni esemplari di lupi all’interno del centro abitato, in particolare nella zona di via Cannavali. Gli avvistamenti, avvenuti durante le ore notturne (tra le 2:00 e le 5:00), sono stati registrati anche dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza comunale di Sant’Arsenio.

Sebbene non vi siano motivi di particolare allarmismo, si raccomanda comunque la massima prudenza, in quanto è necessario verificare se si tratti di un fenomeno isolato o di una situazione ricorrente. Si invita pertanto tutta la cittadinanza a prestare attenzione, in particolare durante le ore notturne, quando si cammina a piedi o si praticano attività di corsa, footing e similari.

Nel caso in cui si dovessero verificare ulteriori avvistamenti, la Polizia Municipale è a disposizione per essere tempestivamente informata, tramite il numero 392.15.63.680 (disponibile dalle 8:00 alle 20:00). In caso di situazioni di pericolo imminente durante le ore notturne, è possibile contattare il 112.

La situazione è stata prontamente segnalata, dal Comandante della Polizia Municipale del Comune di Sant’Arsenio, Andrea Santoro, ai Carabinieri Forestali e all’ASL Veterinaria, affinché ciascuna autorità si attivi, per quanto di propria competenza, al fine di monitorare il fenomeno e garantire l’incolumità dei residenti, nonché quella degli esemplari di fauna selvatica.