Ospedale di Villa D’Agri: 11 milioni di euro per il completamento del nuovo padiglione “San Pio da Pietrelcina”

Un nuovo capitolo per l’ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Villa d’Agri: grazie a un finanziamento di 11 milioni di euro, reso possibile dall’Accordo per la Coesione tra il Governo e la Regione Basilicata, sarà completato il nuovo padiglione della struttura. Il progetto, che da anni attendeva il completamento, prevede la creazione di 108 posti letto, reparti all’avanguardia e un nuovo gruppo operatorio. I lavori di progettazione partiranno nel primo semestre del 2025, con l’avvio delle opere previsto nel secondo semestre.

L’ospedale di Villa d’Agri, uno dei tre ospedali di base della Regione, beneficia di una crescente integrazione con l’hub dell’ospedale San Carlo di Potenza. Questo ha portato a significativi miglioramenti, come la Chirurgia Pediatrica, i Day Hospital di Oncologia ed Ematologia, e la terapia del dolore. Inoltre, l’aggiornamento tecnologico ha incluso apparecchiature moderne, tra cui una Risonanza Magnetica di ultima generazione.

Accanto agli investimenti strutturali, è stato previsto un potenziamento del personale sanitario, con un impegno continuo per il reclutamento e la formazione. Il presidente Bardi ha sottolineato l’importanza di questo investimento per garantire una sanità efficiente e vicina ai cittadini, rendendo l’ospedale di Villa d’Agri un punto di riferimento per l’intera area.

L’assessore regionale Cosimo Latronico, ha evidenziato il ruolo centrale dell’innovazione tecnologica e della sinergia con il personale sanitario. “Un segno tangibile di una politica che sa ascoltare e realizzare”, ha concluso l’assessore Carmine Cicala.

Il direttore generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera, ha aggiunto che il completamento del padiglione è fondamentale per migliorare l’accesso alle cure e ottimizzare la qualità dei servizi.