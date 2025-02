Sala Consilina: auto piomba su un’altra parcheggiata. Traffico rallentato in via Matteotti

Traffico rallentato nel primo pomeriggio di oggi sulla principale via Matteotti a Sala Consilina, a causa di un sinistro che ha visto coinvolte una Opel Zafira e una Mercedes Benz.

Ad avere la peggio nello scontro, l’Opel Zafira, che è stata colpita dalla Mercedes su una fiancata, molto probabilmente mentre si trovava in sosta accanto al marciapiede.

Nell’impatto sembra non ci siano feriti gravi, anche se sul posto è subito sopraggiunta un’autoambulanza, insieme agli agenti della Polizia Municipale di Sala Consilina che ha provveduto a gestire il traffico, essendo la strada in questione molto trafficata soprattutto nella fascia oraria in cui si è verificato il sinistro, data la vicinanza a diversi plessi scolastici.