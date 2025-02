Alla Camera dei Deputati in ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio presenti i sindaci cilentani

Presso la Camera dei Deputati, nella Sala della Regina, si è tenuta una cerimonia in ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso 4 anni fa in Congo insieme all’agente di scorta, il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo. A presenziare alla cerimonia anche vari amministratori cilentani per rendere omaggio ad Attanasio che era molto legato al Cilento e alla sua gente.

La cerimonia è stata aperta dal Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, che attraverso il suo omaggio ha rimarcato la dedizione dell’ambasciatore per il suo lavoro e le istituzioni. A rendere omaggio all’ambasciatore il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, il segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia e la sottosegretaria alla difesa Isabella Rauti. In seguito anche la moglie Zakia Seddiki Attanasio ha parlato di Attanasio e dell’uomo dietro l’istituzione “Il ricordo di Luca sarà indelebile, così come lo saranno i ricordi del Carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustafà Milambo. Il suo pensiero vivrà sempre attraverso la sua famiglia, le sue figlie, e tutti coloro che ci dimostrano sempre tanto affetto. Grazie al sostegno di tutti coloro che ci aiutano quotidianamente, il progetto Mama Sofia, voluto fortemente da me e da Luca, va avanti sempre più spedito. In questi anni sono numerosi i risultato ottenuti e sono tante le persone che ora hanno potuto cambiare il loro destino”. A presenziare alla cerimonia l’associazione Elaia che nel 2020 consegnò all’ambasciatore Attanasio il Premio Internazionale Nassiryia per la Pace.