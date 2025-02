Il Comune di Sassano dona strumenti musicali all’Istituto “Falcone” per i laboratori musicali

Questa mattina, l’Istituto “G. Falcone” di Sassano ha ricevuto in dono una serie di strumenti musicali destinati a sostenere e promuovere i laboratori musicali organizzati dal Complesso Bandistico “Città di Sassano”. Grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Domenico Rubino, la generosa donazione è diventata realtà, permettendo di offrire ai giovani del territorio una preziosa opportunità di crescita e formazione attraverso la musica.

Gli amministratori della Banda, Marco Fornino, Angelo Zozzaro e Alessandro Molinaro, hanno condiviso con entusiasmo la loro passione per la musica e il desiderio di avvicinare i ragazzi a questo affascinante mondo, attraverso i laboratori musicali. La musica, infatti, è considerata una risorsa fondamentale per lo sviluppo personale e sociale dei più giovani, e l’iniziativa mira a valorizzare le potenzialità artistiche e creative dei partecipanti.

A breve, prenderanno il via i corsi di formazione musicale, curati dai Maestri Nico Ametrano, Antonio Falivene e Christian D’Amato. I corsi si concentreranno sull’insegnamento delle basi della grammatica musicale e sulla pratica di strumenti come il clarinetto, la tromba, il sassofono, il trombone e il corno. Gli studenti avranno così l’opportunità di sviluppare competenze musicali sia teoriche che pratiche, in un ambiente stimolante e creativo.

“Un ringraziamento speciale – ha dichiarato il sindaco Rubino – va alla Dirigente scolastica, Prof.ssa Patrizia Giovanna Pagano, per aver accolto con favore questa iniziativa che arricchisce l’offerta formativa della scuola. Inoltre, un caloroso riconoscimento va ai giovani membri della Banda Città di Sassano, che, con entusiasmo e dedizione, continuano a portare avanti la tradizione musicale della nostra comunità, diventando esempio di impegno e passione per le nuove generazioni.”

Con questa donazione e l’avvio dei laboratori, il Comune di Sassano e la Banda “Città di Sassano” continuano a rafforzare il legame tra cultura, tradizione e formazione, offrendo ai ragazzi un’opportunità unica di crescere e scoprire il mondo della musica.