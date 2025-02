Minaccia di sfigurare la sua ex fidanzata e diffonde suoi video: arrestato 17enne nel salernitano

Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno svolto un’operazione straordinaria di controllo dinamico del territorio nell’Agro Nocerino-Sarnese. L’obiettivo principale è stato la prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione ai furti in abitazione e alle attività commerciali, nonché al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, che ha visto l’impiego di personale delle Tenenze e Stazioni dipendenti dal Reparto Territoriale, della Sezione Radiomobile e della Sezione Operativa del NOR, ha incluso anche il controllo del rispetto delle norme del Codice della Strada.

L’operazione ha avuto il supporto del N.A.S., del N.I.L. e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno. Durante i controlli sono stati ispezionati 57 veicoli, identificate 71 persone, e comminate numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Tra gli arresti effettuati, un minore è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per una condotta riconducibile al “revenge porn”. Il minore arrestato non solo aveva diffuso immagini e video sessualmente espliciti ritraenti la sua ex fidanzata, ma addirittura reiteratamente aveva minacciato di deturparle il volto lanciandole dell’acido, così provocando alla stessa un perdurante e grave stato di ansia.

Inoltre, un 23enne di Sarno ha ricevuto un avviso orale emesso dal Questore della provincia di Salerno, mentre un 35enne è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un coltello durante il controllo alla circolazione stradale.

Nel corso dell’operazione, due assuntori di droga sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno per il possesso di marijuana e hashish. Il Nucleo Carabinieri Cinofili ha inoltre ispezionato un istituto scolastico di Nocera Inferiore, rinvenendo al suo interno sostanze stupefacenti del tipo hashish.

In un’altra operazione a San Marzano sul Sarno, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno hanno deferito un responsabile aziendale per inosservanza delle normative sulla sicurezza e formazione dei lavoratori, sanzionandolo con una multa di 3500,00 euro. Infine, a Scafati, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno ha sospeso una società operante nel settore della distribuzione automatica di cibi e bevande per gravi carenze igienico-sanitarie.