Morte di Francesco Morriello, la Procura chiede una proroga per la perizia sullo scooter

La Procura di Lagonegro ha chiesto una proroga per la perizia sullo scooter di Francesco Morriello. La perizia sul veicolo di Francesco Morriello, serve per cercare di comprendere cosa sia accaduto. Si tratta del 15enne di Auletta deceduto a inizio luglio dello scorso anno mentre tornava a casa. La morte, in prima istanza, è stata legata a una caduta dal motociclo, ma poche ore dopo la famiglia ha avanzato dei dubbi, e poi presentato delle denunce, su presunte percosse subite dal giovane.

L’avvocato Vincenzo Morriello, che difende la famiglia del minorenne, aveva presentato una memoria nella quale aveva chiesto “che le indagini proseguano attraverso una consulenza per la ricostruzione cinematica dell’impatto la quale, partendo dalle immagini della telecamera, tenuto conto delle deformazioni subite dal ciclomotore e dal casco indossato dalla vittima ricostruisca l’esatta velocità d’impatto e l’eventuale conseguente proiezione del ciclomotore e del corpo”. E la Procura di Lagonegro nei giorni scorsi ha chiesto una proroga.

Inoltre i familiari di Morriello si sono opposti all’archiviazione nei confronti dei medici del Pronto soccorso di Polla e hanno presentato una nuova perizia anche su presunta malasanità.