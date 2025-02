Romano Gibboni è il nuovo presidente del Tribunale di Lagonegro

Il Tribunale di Lagonegro ha un nuovo presidente. Si tratta del magistrato Romano Gibboni, 64enne originario di Salerno. La Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha dato il via libera alla nomina di Gibboni come Presidente del Tribunale di Lagonegro. La decisione, approvata all’unanimità, attende ora il passaggio in plenum per l’ufficializzazione. Gibboni subentrerà a Luigi Pentangelo che era alla guida del Tribunale dal 2018.

Gibboni, molto stimato nell’ambiente forense, è attualmente a capo della Sezione Lavoro al Tribunale di Salerno e vanta una lunga carriera nel settore giudiziario.