Confessava e assolveva i fedeli ma non era un prete: denunciato 44enne a Pompei

Una vicenda, che potremmo definire tragicomica, si è verificata nello scorso periodo nel Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Come avviene di consuetudine, molti fedeli nel corso degli ultimi mesi si sono recati presso la chiesa per ricevere, tra gli altri sacramenti, anche quello della confessione. Peccato che, tra i confessionali presenti all’interno della basilica, uno fosse occupato da un 44enne che i voti non li aveva mai presi ma, in realtà, lavorava come operatore socio sanitario. L’uomo, nonostante questo, non si è mai fatto nessuno scrupolo a entrare in chiesa, ascoltare le confessioni dei fedeli e ad assegnare anche, a ognuno di loro, il numero di preghiere secondo lui adatto all’espiazione dei propri peccati.

A scoprire la verità sono stati ieri mattina i Carabinieri del posto fisso del Santuario che hanno trovato il 44enne, con tanto di stola sacerdotale, in uno dei confessionali intento a svolgere il proprio “lavoro”. Per lui è scattata una denuncia per sostituzione di persona e turbamento di funzioni religiose.