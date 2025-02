Maratea tra le città italiane più ricercate online

Maratea, incantevole cittadina lucana, si conferma una delle destinazioni più ricercate sul web. A rivelarlo è Holidu, sito specializzato nell’affitto di case, appartamenti e agriturismi per le vacanze, che ha stilato la classifica delle 30 città italiane con meno di 50.000 abitanti più attrattive per gli utenti online. Con oltre 11.000 ricerche mensili, Maratea conquista la vetta della classifica, precedendo città del calibro di San Vito Lo Capo in Sicilia e Positano in Campania.

“Maratea è un gioiello del nostro territorio”, ha dichiarato il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. “Il crescente interesse dei turisti è il frutto di un impegno costante nella valorizzazione delle nostre bellezze naturali e culturali”, ha aggiunto, sottolineando come la cittadina stia ottenendo un riconoscimento crescente a livello nazionale e internazionale.

La città, famosa per il suo caratteristico centro storico ricco di chiese storiche, la costa mozzafiato e il panorama suggestivo, continua ad attrarre sempre più visitatori. Un’ulteriore icona che aggiunge fascino a Maratea è la statua del Cristo Redentore, che si erge sulla montagna, un simbolo che rende ancora più unica questa perla lucana.

L’ascesa di Maratea si inserisce in un trend che vede i piccoli centri, meno affollati ma ugualmente affascinanti, conquistare sempre più i turisti. In un’epoca in cui molti viaggiatori cercano esperienze lontane dal caos delle mete più conosciute, i piccoli borghi rappresentano la scelta ideale per chi cerca relax e bellezze naturali intatte.

Il successo di Maratea si inserisce anche in un contesto più ampio che vede l’intero territorio che unisce la Basilicata e la Campania emergere come meta turistica privilegiata. Non a caso, anche il celebre quotidiano britannico The Guardian ha recentemente inserito la Costa del Cilento e il Parco Nazionale del Pollino tra le destinazioni da non perdere, confermando l’appeal di questa zona del sud Italia.