Continua l’abbandono di rifiuti a Salerno: rinvenuto un “vaso di pandora”

Anche Salerno ha il suo vaso di Pandora, come quello della mitologia greca, anche questo vaso sembra pronto a liberare ogni male. Abbandonato e trasformato in una discarica improvvisata, è stato ritrovato in via Diaz, pieno di rifiuti di ogni genere. Grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, i vigili urbani di Salerno, in collaborazione con Salerno Pulita sono a lavoro per risalire al responsabile.

L’intervento rientra in una più ampia operazione di controllo effettuata nella mattinata di ieri, venerdì 28 febbraio, in più punti della città di Salerno e ha riguardato il conferimento del materiale non differenziabile.

“Pur apprezzando un notevole decremento dell’utilizzo di buste nere, spiace constatare che c’è ancora una fetta di cittadini che ignora le regole della raccolta differenziata – ha dichiarato Bennet – a chi ancora risponde di non esserne a conoscenza, ribadisco la piena disponibilità di Salerno Pulita a fornire qualsiasi tipo di formazione e informazione sul calendario e sulle regole, fermo restando che, anche attraverso l’applicazione Junker basta un click per essere informati in tempo reale su tutto”