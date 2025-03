Soldati lucani morti in un campo di concentramento in Germania: dopo 81 anni tornano in Basilicata

Si è svolta nei giorni scorsi a Potenza, una toccante cerimonia per celebrare il ritorno in Italia dei resti di due soldati lucani originari di Accettura, sepolti per 81 anni in Germania.



Si tratta delle spoglie di Nicola Loscalzo, classe di leva 1914 e Donato Belmonte, classe di leva 1916, accolte nella Caserma “Francesco De Rosa” di Potenza, sede del Comando Militare Esercito “Basilicata”, dal Comandante, Colonnello Gennaro Scotto di Santolo e da tutto il personale militare e civile dello Comando.



Durante commemorazione, dopo la benedizione di Monsignor Davide Carbonaro, Arcivescovo metropolita di Potenza, presente alla cerimonia insieme alle famiglie dei due soldati, sono state ripercorse idealmente le tappe della vita militare di Donato e Nicola, entrambi catturati dai tedeschi in Grecia e deportati nei campi di concentramento in Germania, dove morirono perché si rifiutarono di aderire alla Repubblica di Salò.



Per onorare degnamente i due caduti, nella caserma “De Rosa” è stata allestita una camera ardente, aperta al pubblico e il primo marzo, i resti mortali di Loscalzo e Belmonte saranno trasferiti ad Accettura, loro paese natale, dove si terrà una messa in loro suffragio e la sepoltura.