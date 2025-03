Val d’Agri autocisterna si ribalta nei pressi dell’Ospedale San Pio da Pietrelcina

Sale la preoccupazione per la sicurezza stradale in Basilicata, in particolare per il transito di veicoli pesanti, è di ieri mattina infatti, la notizia dell’ennesimo incidente stradale avvenuto ancora sulle strade lucane, questa volta in val d’agri, le autorità locali stanno seriamente considerando l’implementazione di misure preventive per evitare simili episodi in futuro, al fine di garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.



Intorno alle 10, un’autocisterna si è ribaltata, mentre percorreva una rotonda nei pressi dell’Ospedale San Pio da Pietrelcina a Villa d’Agri, generando panico tra i residenti e i passanti. Sul posto immediato è stato l’intervento degli operatori del 118 che con prontezza hanno esaminato le condizioni del conducente e degli altri coinvolti. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti gravi, ma la situazione ha comunque richiesto un intervento immediato per garantire la sicurezza di tutti.



Le forze dell’ordine, inclusa la Polizia Stradale, si sono recate sul luogo per gestire l’emergenza e dirigere il traffico, che ha subito notevoli rallentamenti a causa dell’incidente. L’area adiacente all’Ospedale di Villa d’Agri è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di recupero del veicolo e garantire la sicurezza dei soccorritori, mentre gli automobilisti sono stati invitati a seguire percorsi alternativi fino al completo ripristino della viabilità. Gli agenti hanno avviato un’indagine per determinare le cause del ribaltamento dell’autocisterna, che potrebbe essere dovuto a fattori come condizioni stradali avverse o un possibile errore umano.