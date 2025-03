Appuntamento a stasera con Italia2kidz: in studio Annalucia

Se volete rimanere aggiornati sulle più belle notizie del momento, quelle positive e che scaldano il cuore, la nostra emittente vi consiglia di seguire Italia2kidz, il telegiornale dedicato a bambini e ragazzi ma che attira anche molto l’attenzione dei più grandi che abbiano voglia di essere aggiornati su quanto di bello succede nel territorio in cui vivono. Alle 19:35, subito prima del consueto tg delle 19:55, la piccola “giornalista” Annalucia annuncerà un servizio su un tema molto delicato: la presenza nel Vallo di Diano di bambini e bambine affetti da malattie rare e le difficoltà che ogni giorno sono costretti ad affrontare.

Spazio poi ad argomenti più leggeri. É stata scelta la commissione di bambini e ragazzi che farà parte della giuria della 55esima edizione del Giffoni Film Festival. Nel nostro servizio i dettagli su come scoprire i nomi dei fortunati giovani selezionati. E dai film a un’altra forma di cultura, con l’apertura gratuita delle dimore storiche della Campania promossa da Scabec, la Società Campana Beni Culturali. Un’ottima occasione per far conoscere ai più piccoli tesori del patrimonio storico artistico della regione molto poco noti al pubblico ma di grande pregio. Infine, come non parlare dell’argomento del momento, il Carnevale. Siamo andati per voi ad Aquara per documentare le celebrazioni di quello che è considerato un Carnevale ormai storico.

Appuntamento a stasera sul nostro canale televisivo o in diretta streaming sul nostro sito internet, www.italia2news.it. Per chi dovesse perderselo potrà guardare Italia2kidz in replica televisiva martedì alle 15:00 e mercoledì alle 17:00. Altra alternativa è il canale Youtube di Italia2News, che vi invitiamo a seguire, su cui verrà caricato, durante la giornata di martedì, il video del telegiornale per intero.