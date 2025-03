Il Centro Analisi Biochimica celebra l’8 marzo con un regalo prezioso per la salute delle donne

L’8 marzo non è solo un giorno dedicato alla celebrazione dei diritti delle donne e dei loro successi in vari ambiti, ma rappresenta anche un’importante occasione per dedicarsi alla propria salute e fare prevenzione. Il Centro Analisi Biochimica, con le sue sedi a Padula, Atena Lucana e Battipaglia, ha organizzato un’iniziativa speciale in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, pensata appositamente per il benessere femminile.

In un mondo sempre più frenetico, dedicare del tempo a prendersi cura della propria salute diventa fondamentale. La salute è il bene più prezioso, e per questo il Centro Analisi Biochimica invita tutte le donne a usufruire di un check-up completo, finalizzato a monitorare e prevenire patologie che interessano il gentil sesso. L’8 marzo sarà una giornata speciale, in cui sarà possibile effettuare una serie di esami importanti, senza necessità di prenotazione o ricetta medica.

Il check-up proposto comprende il controllo di parametri come il livello di vitamina D, la presenza di anemia, la resistenza all’insulina e le alterazioni tiroidee. In aggiunta, verranno analizzati marker tumorali specifici, come il Ca125 e il Ca153. L’approccio preventivo, come ben noto, è sempre preferibile a quello curativo, e questi esami permettono di intervenire tempestivamente in caso di problematiche.

Prendersi cura della propria salute è senza dubbio il miglior regalo che ogni donna possa fare a sé stessa. E non solo: è anche un’opportunità da regalare a chi le sta a cuore. Un gesto semplice ma significativo, che può fare una grande differenza nel lungo periodo.

Il Centro Analisi Biochimica invita tutte le donne a recarsi dalle 07:00 alle 12:00 presso le sue sedi di Padula e Battipaglia e fino alle 11:00 ad Atena Lucana. Non bisogna mai dimenticare: la prevenzione è il primo passo per una vita sana e consapevole.