Riccardo Volpe vola sulla Roma-Ostia: è 33esimo su 13mila partecipanti

Un super Riccardo Volpe nella mezza maratona Roma-Ostia ottiene il 33esimo posto. Il podista di Polla, nella 50° edizione della gara è entrato nella top cinquanta su 13.000 partecipanti. Ottimo anche il tempo finale: 1h12’35. Un ottima prestazione anche cronometrica per l’atleta che ora corre per la Bancari Romani.

Un grande risultato in una edizione super. Sono stati quasi 13 mila gli iscritti della Eurospin RomaOstia Half Marathon numero 50, protagonisti di una festa nella festa: da un lato la gioia di prendere parte a una delle corse più amate dai runner italiani e internazionali, dall’altro l’emozione di festeggiare un compleanno davvero importante. Partenza alle ore 9 della prima onda e arrivo del primo uomo, il keniota Rop Gideon, sotto i 59 minuti con 00.58.49.

Una giornata dal meteo ideale, con il “grecale” (il vento che soffia da nord-est) da sempre favorevole ai runner di questa corsa. Non è mancato l’agonismo tipico di una competizione internazionale, appassionante per tutti. La manifestazione, organizzata da RomaOstia-GSBRun in partnership con RCS Sports & Events, si è chiusa con il crescente e tradizionale entusiasmo dei partecipanti al traguardo, dopo avere corso i 21,0975 chilometri che separano Roma dal mare.

Velocissima la partenza anche per la prova femminile, con le favorite d’obbligo Ludwina Chepnegetich e Monica Chebet subito in volata per poi studiarsi e puntare alla vittoria. Proprio negli ultimi 5 chilometri la Chepngetich ha forzato il ritmo e, consapevole della propria condizione fisica, ha lasciato la compagnia della Chebet e si è presentata al traguardo in 1h08.20. Monica Chebet ha mantenuto la seconda posizione concludendo in 1h09.07.