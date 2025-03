Truffe agli anziani: i Carabinieri presidiano gli uffici postali nel lagonegrese

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza, con la collaborazione della Compagnia Carabinieri di Lagonegro, sotto la guida del Maggiore Vincenzo Pappalardo, ha promosso una significativa iniziativa per prevenire le truffe ai danni degli anziani. L’iniziativa ha visto la preziosa collaborazione dei Direttori degli Uffici Postali dei Comuni della giurisdizione, che si sono dimostrati particolarmente sensibili a questa problematica sociale.

Nei giorni scorsi, in concomitanza con il ritiro delle pensioni, i Carabinieri delle Stazioni locali hanno presidiato le filiali di Poste Italiane, rafforzando il legame con le comunità locali e cercando di stabilire un contatto diretto con gli anziani. L’obiettivo era fornire consigli pratici e utili per prevenire truffe e raggiri.

Nel territorio della provincia di Potenza, soprattutto nei piccoli centri, il ritiro delle pensioni avviene ancora in presenza, tradizione che offre un’opportunità di interazione sociale per molti anziani, spesso soli. Tuttavia, questa consuetudine li espone al rischio di essere vittime di truffe, in quanto molti custodiscono denaro contante nelle proprie case. I malintenzionati, sempre più esperti e abili, utilizzano tecniche di raggiro, talvolta facendo leva sugli affetti o simulando situazioni di pericolo per ingannare le vittime.

Per contrastare questa problematica, i Carabinieri hanno distribuito un decalogo con comportamenti da adottare e hanno illustrato le tecniche di truffa più comuni, sia telefoniche che online. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione anziana, che a livello nazionale è stata classificata come particolarmente vulnerabile, e fornire loro gli strumenti necessari per difendersi.

I vertici dell’Arma di Potenza hanno sottolineato l’importanza di contattare senza esitazioni il Numero Unico di Emergenza 112 o i presidi locali dell’Arma per qualsiasi situazione sospetta. Un gesto semplice, ma efficace, che può fare la differenza nel prevenire le truffe e garantire la sicurezza degli anziani.