E’ psicosi ladri nel Vallo di Diano: madre e figlio di Napoli, scambiati per ladri a Teggiano, fermati e insultati dai cittadini  

E’ psicosi ladri nel Vallo di Diano. I continui furti e tentati furti messi in atto da nord a sud del comprensorio portano i cittadini ad avere, in alcuni casi, anche comportamenti avventati. E’ il caso di quanto avvenuto, ieri, nel territorio comunale di Teggiano, dove una donna ed il figlio originari del napoletano, mentre si aggiravano in paese, “alla ricerca di lavoro”, così come da loro stessi riferito, sono stati fotografati e segnalati non solo alle autorità ma anche su facebook con messaggi molto simili tra loro: “Attenzione, occhi aperti. Una donna con i capelli blu ed un ragazzo si aggirano per Teggiano”. La Polizia Municipale, guidata dal Comandante Eliseo Innamorato, ha provveduto a controllare le generalità dei due soggetti. Non avendo alcun precedente, i due non sono stati fermati. Anche i Carabinieri hanno, nelle ore successive, provveduto ad effettuare dei controlli che non hanno portato ad alcun fermo o segnalazione.

Cosa che non è accaduta in seguito, perché un gruppo di cittadini, invece, anche con modi non molto gentili, li ha fermati chiedendo insistentemente chi fossero e cosa stessero facendo a Teggiano. Foto, video e segnalazioni si sono susseguite per tutta la giornata di ieri su numerose bacheche dei Facebook. Purtroppo questo è anche il risultato di una paura, ormai, incontrollata, diffusasi tra i cittadini, non solo di Teggiano, ma di tutti i paesi del Vallo di Diano dove ormai ad ogni ora del giorno si segnalano furti in abitazioni ed aziende.

Può risultare difficile, mantenere, la calma, ma il buonsenso è necessario e soprattutto non sostituirsi alle forze dell’ordine, che seppur con difficoltà di organico, stanno cercando di presidiare il territorio e scongiurare questo tipo di reati.