“La bellezza salverà il mondo”: Un murales di Jorit sulla facciata della scuola di Buonabitacolo

La bellezza, quella che arriva dal cuore e dall’arte, è destinata a cambiare il mondo, anche partendo da un piccolo angolo della Campania. Sarà il celebre artista Jorit, noto per i suoi straordinari murales che raccontano storie universali di speranza, libertà e fratellanza, a firmare l’opera d’arte che decorerà la facciata della nuova scuola “Brandileone” di Buonabitacolo. Ad annunciare il progetto con grande entusiasmo è stato il sindaco Giancarlo Guercio, che sui suoi canali social ha condiviso una foto della base dell’opera. Un’immagine che già anticipa l’inizio di un processo creativo che mira a trasformare un’istituzione educativa in un simbolo di speranza e di pace.

Intanto, mentre Jorit sta preparando il terreno per la sua opera, già due dei suoi collaboratori hanno iniziato il lavoro di realizzazione del murales, dando il via alla trasformazione della facciata della scuola. Questi artisti, sotto la guida e supervisione di Jorit, stanno dando forma alla base di un’opera che promette di essere tanto imponente quanto significativa. Il murales, infatti, non si limiterà a decorare un edificio, ma sarà una vera e propria dichiarazione di intenti, un messaggio di pace lanciato dall’artista verso il mondo intero.

Il murales di Jorit si inserisce in un progetto che intende valorizzare il territorio e renderlo protagonista di una riflessione collettiva.

“Un’iniziativa che unisce arte, educazione e impegno sociale. Siamo felici di ospitare un’opera di Jorit, che darà lustro alla nostra scuola e alla nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco Guercio.

Con questo murales, Buonabitacolo non solo celebra l’arte, ma rilancia un messaggio di speranza e bellezza, come sottolineato dal titolo stesso dell’opera. Perché, come ha detto Jorit, “La bellezza salverà il mondo” – un concetto che oggi più che mai sembra farsi strada, anche tra le mura di una scuola, come promesso dall’artista e dalla sua straordinaria visione.