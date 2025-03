Ladri inseguiti a Monte San Giacomo. La sindaca D’Alto: “Situazione terribile”. Matera: “Richiesto il Commissariato”

Alcuni ladri sono stati avvistati – messi in fuga dal sistema di allarme – e inseguiti ieri sera a Monte San Giacomo da cittadini e carabinieri senza però riuscire a prenderli. Continua quindi l’allarme furti in tutto il comprensorio. La sindaca Angela d’Alto rimarca lo stato del comprensorio. “È terribile quello che si sta verificando nel Vallo, nelle ultime settimane. Le nostre comunità sono sotto attacco, sfidate senza alcuno scrupolo da delinquenti incalliti. Desidero ringraziare le decine di cittadini di tutte le età che ieri sera, con senso di responsabilità, insieme a noi amministratori, alla protezione civile e alle forze dell’ordine, hanno cercato di controllare il paese per restituire un po’ di tranquillità alle persone”.

Sul caso è intervenuto anche il consigliere regionale Corrado Matera il quale ha parlato con il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, “al quale ho rappresentato la grande preoccupazione dei cittadini valdianesi di fronte all’escalation di furti e rapine che sta colpendo il nostro territorio”. Matera ha ricordato che “Negli ultimi mesi nel Vallo di Diano sono stati registrati numerosi episodi tra furti e rapine, che hanno generato un clima di paura e insicurezza diffusa tra i cittadini. La situazione è particolarmente grave per la popolazione anziana, che rappresenta una parte significativa del nostro territorio e vive quotidianamente con il timore di nuove incursioni criminali. La mancanza di presidi di giustizia e la carenza di forze dell’ordine rendono il Vallo di Diano un facile bersaglio per la criminalità organizzata e predatoria”. Il Prefetto ha manifestato ampia disponibilità ad affrontare il problema, segno di un’attenzione concreta verso le nostre istanze. “Ho deciso di inoltrare nuovamente al Ministro dell’Interno la richiesta per l’istituzione di un Commissariato di Polizia nel Vallo di Diano, un presidio indispensabile per garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini”.