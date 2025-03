Risse e feriti durante il Carnevale di Agropoli. Necessario l’intervento delle forze dell’ordine

Due risse e tre ragazzi feriti: è questo il bilancio della giornata di ieri durante i festeggiamenti del Carnevale ad Agropoli. A chiarire le dinamiche degli eventi è stato lo stesso Sindaco della città, Roberto Mutalipassi, che sulla sua pagina Facebook ha fatto sapere: “si precisa che si sono verificate due liti /episodi circoscritti in due aree e in momenti diversi della odierna sfilata dei carri allegorici, che hanno visto il pronto intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi”. Al centro delle risse alcuni ragazzi, ad essere rimasti feriti tre di loro che sono stati trasportati in ospedale. Come ha chiarito Mutalipassi: “Non ci risulta la presenza di armi da taglio. Sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Locale e la Croce Rossa”.

Fondamentale è stato l’intervento di primo soccorso della vicesindaca Rosa Lampasona, medico rianimatore: “stava assistendo all’evento e ha avuto modo di appurare le condizioni dei ragazzi e assistere gli stessi fino all’ingresso in ambulanza”. Due episodi che hanno procurato tensione tra la folla e che fortunatamente sono rientrati, la manifestazione, infatti, è proseguita in sicurezza grazie al pronto intervento congiunto delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Le risse e la violenza perpetratasi sono state condannate dal Sindaco, che ha sottolineato come “un momento di festa, con la presenza di tante famiglie e bambini, stava per trasformarsi in altro per colpa di quale testa calda. Agropoli, paese dell’accoglienza, rifiuta ogni tipo di violenza!”.