Poste Italiane: a Potenza città il caffè filatelico dedicato alle donne lucane

Il 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si terrà il “Caffè Filatelico Lucano”. L’iniziativa, organizzata dalla filiale di Poste Italiane di Potenza, avrà come tema “Il Caffè Filatelico dedicato alle donne lucane” ed è pensata come un momento di riflessione sull’influenza delle donne nella storia, nell’arte, nella cultura, nella scienza, nello sport, nella religione e nella società italiana. L’evento si svolgerà dalle 8.20 alle 12.35 presso l’Ufficio Postale di Potenza Città, in via Pretoria, con la partecipazione dei referenti aziendali e dei clienti.

Anche quest’anno, Poste Italiane celebra la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica speciale e un annullo dedicato. Si tratta di un’opportunità unica per i collezionisti o per chi desidera commemorare la giornata in modo originale, regalando una colorata cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a un destinatario.

In un’epoca in cui le conquiste femminili sono più rilevanti che mai, Poste Italiane si distingue per l’alta presenza femminile nella sua forza lavoro e per l’impegno verso la parità di genere. Questo impegno ha portato alla creazione di numerosi uffici “rosa”, in particolare in ruoli di responsabilità, anche in Basilicata. A Potenza, il 58% delle risorse impiegate è rappresentato da donne.

L’iniziativa, pensata per i collezionisti e gli appassionati di filatelia, ma anche per chi vuole scoprire le ultime novità dal mondo della filatelia, è destinata a diventare un appuntamento irrinunciabile, simbolicamente accompagnato dalla mimosa, fiore che rappresenta questa ricorrenza e il messaggio di rispetto e uguaglianza.