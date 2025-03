Centro trasfusionale di Polla: donati due monitor multiparametrici. D’Onofrio: “Importante strumentazione”

Importante donazione al Centro Trasfusionale dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Sono stati donati, infatti, dei monitor multiparametrici, attraverso il Rotary Salerno Picentia, dai “Mulini Pizzuti” il cui proprietario è un paziente del centro trasfusionale dell’ospedale pollese. Si tratta di strumenti per il monitoraggio dei parametrici vitali dei pazienti durante i trattamenti terapeutici al centro trasfusionale, dove accanto alla funzione di raccolta, conservazione, preparazione e distribuzione degli emo componenti c’è anche un’importante aspetto terapeutico: come le trasfusioni di sangue, infusioni di ferro, la salasso terapia e tante altre forme terapeutica.

“Nel 2024, ha spiegato il Dottore D’Onofrio, nel Sit di Polla sono state praticate oltre 1000 infusioni di ferro, circa 450 salassi e circa 200 trasfusioni. Dati, importante, i quali evidenziano che nella strutturale trasfusionale di Polla transitano 3000 pazienti e 2000 donatori all’anno”.

Il Dottore D’Onofrio, nel suo intervento, nel corso della cerimonia di consegna ufficiale, ha tenuto a ringraziare anche la sua equipe: le dottoresse Focarile e Balestrieri, le infermiere Concita, Gerardina e Francesca, le biologhe Olimpia ed Annalisa, ed i tecnici, Luis, Antonio, Antonio, Daniela e Rosa. Il Dirigente Medico del Centro Trasfusionale ha ringraziato Giuseppe Pizzuti, per la sensibilità e per il “dono che rimarrà nell’ospedale di Polla anche per le future generazioni”.

Presenti anche i Dirigenti Medici di alcuni reparti dell’ospedale Pollese. Il Dirigente Medico di Cardiologia, nonchè vice direttore sanitario, il dottore Silvio Saponara, nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della donazione anche per i pazienti con patologie cardiache. “Si tratta di attrezzature importanti per il Centro Trasfusionale, che grazie alla sapiente direzione del Dottore D’Onofrio, è divenuto un punto di riferimento per i casi di ematologia. Questi monitor segnalano l’attività cardiaca dei pazienti. Si affina, così, ancor di più quindi il rapporto tra la Cardiologia ed il Centro Trasfusionale”.

La donazione è avvenuto tramite il Rotary Club “Salerno-Picentia” il cui presidente, Raffaele Brescia Morra, presente alla cerimonia, ha sottolineato: “Il Rotary, è un club service, che svolge la sua attività su territorio provinciale, nazionale ed internazionale. Attraverso la disponibilità del Past President, Giuseppe Pizzuti, CEO di Mulini Pizzuti, abbiamo avuto la possibilità di donare, alla struttura diretta dal dottore D’Onofrio, di donare queste importanti strumentazione, dopo aver individuato un riferimento sul territorio e di necessità per la collettività”.