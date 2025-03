Paura tra Sicignano e Petina: auto si ribalta in galleria

Un incidente stradale si è registrato questo pomeriggio lungo l’A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Sicignano e Petina in direzione sud. Per cause in corso di accertamento due auto e un furgone si sono toccati e una delle due vetture si è capovolta all’interno di una galleria. Immediato l’arrivo sul posto del personale del 118, dei tecnici dell’Anas e della Polizia stradale. Per fortuna non si sono registrati feriti gravi ma “solo” tanta paura. Piccoli disagi al traffico.