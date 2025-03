A Salerno padre e figlio vigili del fuoco salvano la vita a un gabbiano e lo liberano sul lungomare

Salvataggio in riva al mare per i vigili del fuoco di Salerno con il caposquadra Bruno Mangieri. I caschi rossi, infatti, hanno salvato un gabbiano rimasto imbrigliato e poi lo hanno fatto volare sul mare di Salerno. Una immagine e un video che stanno facendo il giro del web anche per la “poesia” e la bellezza del lungomare di Salerno.

Inoltre nella serata i Vigili del Fuoco hanno anche salvato cinque persone rimaste bloccate in un ascensore. Altra particolarità: nella stessa squadra dei vigili del fuoco ci sono padre e figlio: il già citato caposquadra Bruno Mangieri e il figlio Antonio.