Dagli alunni del nido di Auletta doni alla Pediatria di Polla per l’8 marzo

Le educatrici del micro-nido di Auletta hanno consegnato al reparto di Pediatria dell’Ospedale Luigi Curto di Polla dei lavoretti realizzati dai bambini che frequentano il Nido aulettese.

Sono stati regalati lavoretti e mimose ai piccoli ricoverati e anche alle loro famiglie, un piccolo gesto gentile che ha avuto come obiettivo mostrare la vicinanza e l’empatia a chi attualmente si trova in un momento di difficoltà. Il Servizio del Consorzio Sociale di Zona S10, gestito dalla cooperativa Tertium Millennium, rappresenta un punto di riferimento per le tante famiglie del Vallo di Diano in quanto i servizi socio educativi presenti del territorio hanno come obiettivo la crescita dei bambini offrendo tante opportunità e tante stimolazioni sensoriali che mirano alla formazione e alla socializzazione sin da piccoli. Inoltre educare sin da piccoli alla gentilezza è essenziale ed è possibile farlo attraverso i giochi, le storie e alle esperienze sociali come appunto quella creata in questo caso dall’educatrici del nido di Auletta per celebrare la Donna. I bambini in questo modo potranno cogliere i valori e la cura di sé stessi ma anche e soprattutto dell’altro. Piccoli gesti gentili porteranno così il bambino allo sviluppo dell’autonomia mettendo al centro la persona e imparando a vivere il “conflitto” che spesso si cela anche a scuola in modo costruttivo e positivo.