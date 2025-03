De Luca: “l’8 marzo non deve essere una celebrazione vuota, ma un’occasione di rilancio dei diritti e della responsabilità”

Stiamo lavorando affinché l’8 marzo non diventi una mera celebrazione vuota di significato. Siamo qui in Piazza Plebiscito, con migliaia di studenti provenienti da tutta la Campania, per celebrare la giornata internazionale della donna, e parleremo con i ragazzi di grandi temi, dalla pace ai diritti delle donne, su cui purtroppo vediamo segnali di regressione.”

Queste le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in una piazza di Napoli gremita di giovani provenienti da tutta la regione, in un evento organizzato in vista dell’8 marzo dall’assessore alla scuola Lucia Fortini.

“Purtroppo, oggi l’idea della guerra – ha continuato De Luca – sta diventando una realtà sempre più accettata, anche tra le nuove generazioni. È urgente ritrovare la passione per la pace e il rispetto reciproco tra i popoli. Poi ci sono i diritti, dove purtroppo stiamo facendo passi indietro, soprattutto per quanto riguarda i diritti delle donne.

È fondamentale riprendere l’impegno nella tutela di questi diritti e lanciare un messaggio ai più giovani, specialmente in relazione al problema delle droghe. Abbiamo dati preoccupanti, il consumo di alcolici, superalcolici e droghe tra le ragazze ha superato quello fra i ragazzi. Dobbiamo prestare molta attenzione a questo fenomeno. Inoltre, – continua ancora De Luca – vogliamo fare un appello alle ragazze, ma anche ai ragazzi, affinché pongano maggiore attenzione alla salute, in particolare alla prevenzione delle malattie, con particolare focus sugli screening oncologici.”

De Luca ha anche sottolineato l’importanza di seguire i protocolli riguardanti i disturbi alimentari e l’alimentazione corretta.

“Vogliamo che l’8 marzo non sia solo una data commemorativa, ma un’occasione di rilancio dei valori, dei diritti e del senso di responsabilità, altrimenti rischiamo che diventi un’altra cerimonia vuota di significato”.