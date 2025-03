La sagra della castagna “Munnaredda” di Tramutola ottiene il marchio di qualità

La Sagra della Castagna “Munnaredda” di Tramutola, sta per ricevere ufficialmente il prestigioso marchio di “Sagra di qualità”, un riconoscimento istituito dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (UNPLI). Il traguardo, tanto atteso dalla comunità tramutolese, arriverà in occasione della cerimonia che si terrà lunedì 10 marzo 2025 presso il Senato della Repubblica, con un incontro preliminare che avrà luogo il giorno prima, dove verranno presentate tutte le Pro Loco che riceveranno il riconoscimento.

La Pro Loco di Tramutola, insieme a una rappresentanza dell’UNPLI Basilicata e del Comune di Tramutola, prenderà parte a questi eventi di grande valore simbolico.

Questo riconoscimento è il risultato di una valutazione positiva avvenuta lo scorso dicembre, dopo l’ispezione degli ispettori UNPLI durante la XIII edizione della sagra, che si è svolta il 26 e 27 ottobre 2024.

In quell’occasione, gli ispettori hanno verificato le condizioni per il conferimento del marchio di qualità, e l’esito non ha potuto che essere positivo.

Il traguardo raggiunto rappresenta un importante passo in avanti per la sagra, che da 13 anni celebra la castagna e le tradizioni gastronomiche del territorio. L’edizione del 2024 ha visto un successo senza precedenti, con la partecipazione di oltre 10.000 persone, un numero che sottolinea l’enorme valore di questo evento per Tramutola e per la Basilicata intera.

La cerimonia di consegna del Marchio di Qualità per le Pro Loco è un evento significativo che celebra l’impegno delle realtà locali nella promozione della cultura, delle tradizioni e della gastronomia.

Durante la cerimonia, che sarà condotta da Adriana Volpe e Beppe Convertini, numerose personalità politiche e culturali interverranno per sottolineare l’importanza del lavoro delle Pro Loco italiane. Questo marchio, infatti, non solo valorizza le manifestazioni locali, ma contribuisce anche a promuovere il turismo sostenibile e a stimolare la crescita economica delle comunità locali.

Per essere riconosciute come “sagre di qualità”, le manifestazioni devono rispettare specifici criteri, tra cui la storicità dell’evento, che deve aver avuto luogo per almeno cinque anni. Inoltre, è fondamentale che ci sia un forte coinvolgimento degli operatori locali, come produttori, ristoratori, artigiani e albergatori, i quali arricchiscono l’offerta e creano un sistema economico che beneficia l’intera comunità. La qualità dei servizi, la gastronomia e l’accoglienza sono, infatti, aspetti centrali per il rilascio del marchio.

Con grande soddisfazione, l’Amministrazione comunale e la Pro Loco di Tramutola, che da circa 15 anni si dedica con passione alla valorizzazione del territorio, celebrano questo importante riconoscimento. Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Tramutola esprimono le loro congratulazioni a tutti i volontari che, con il loro impegno costante, hanno reso possibile questo successo, contribuendo così a un evento che, oltre a essere un momento di festa, è anche un motore di sviluppo per la comunità locale.

L’ottenimento del marchio “Sagra di qualità” rappresenta un punto di partenza per la promozione e la valorizzazione di tutta la comunità di Tramutola, e si spera che questo riconoscimento possa fungere da stimolo per futuri sviluppi economici e culturali nella zona, in un’ottica di crescita sostenibile e valorizzazione delle tradizioni locali.

L’appuntamento di Roma segnerà, dunque, una tappa fondamentale nella storia della Sagra della Castagna “Munnaredda”, che continua a crescere e a rafforzare il suo legame con il territorio, la sua comunità e i visitatori che ogni anno accorrono per partecipare a questa manifestazione unica.